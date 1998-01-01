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طريقة عجيبة صادمة لمعاقبة متهمين بالزنا في إندونيسيا!

الخميس 02 أغسطس 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
طريقة عجيبة صادمة لمعاقبة متهمين بالزنا في إندونيسيا!



وكالات / سما /

عوقب رجل وامرأة في إندونيسيا بسكب مياه الصرف الصحي فوق رؤوسهم في شارع عام وأمام المارة. ووفقاً لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن العقوبة تأتي بعد ممارستهم الجنس بدون زواج.

 وأظهر الفيديو الرجل والمرأة وهما يرقدان على الأرض، فيما يقوم شخص بسكب دلو مليء بمياه الصرف الصحي فوق رؤوسهم، وذلك في مدينة لانجسا الإندونيسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل والمرأة قالا أنهما قد تزوجا وأعلنا وثيقة الزواج، ولكن الأهالي الغاضبين لم يعترفوا بها  فيما قالت الشرطة أنها سوف تتأكد من عقد الزواج وإذا كان مزوراً سوف يلقى الزوجين عقوبة الجلد أمام العامة. الجدير بالذكر أن مدينة لانغسا الإندونيسية تطبق الشريعة الإسلامية في إنزال العقوبات بالمخالفين للشريعة.

#الزنا #إندونيسيا

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