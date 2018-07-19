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هيئة الأسرى: الأسير محمد دار صطوف مضرب عن الطعام منذ 15 يوماً رفضاً لاعتقاله

الخميس 02 أغسطس 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، ظهر اليوم الخميس، أن الأسير محمد نمر دار صطوف (27 عاماً) من بلدة بيت ريما قضاء رام الله، يواصل يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوماً، احتجاجاً على استمرار اعتقاله وظروف التحقيق معه في مركز تحقيق "عسقلان".

وأشار عجوة  أن الأسير صطوف يعتمد في اضرابه على الماء فقط، و في الآونة الأخيرة طرأ تدهوراً على وضعه الصحي، فأصبح يعاني من أوجاع بالرأس وارهاق عام، لكنه مستمر في الاضراب حتى الافراج عنه.

وأضاف عجوة بأنه  تم عقد جلسة تمديد توقيف بحق الأسير يوم الإثنين الماضي  في محكمة عسقلان العسكرية،  وتم تمديد توقيفه 8 أيام، بذريعة استكمال التحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت والده البالغ من العمر (55 عاماً)  قبل عدة أيام.  

يذكر بأن الأسير صطوف هو أسير محرر قضى ثلاثة سنوات في سجون الاحتلال، وتم الافراج عنه قبل ستة أشهر، وأعيد اعتقاله بتاريخ 19/7/2018.

#هيئة الأسرى

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