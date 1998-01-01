جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت: التنفيذية تضع هذه التوصيات على طاولة المركزي

الخميس 02 أغسطس 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "إن اللجنة ستقدم للمجلس المركزي الذي يعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله كافة التوصيات التي اتخذتها اللجنة العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وفي مقدمتها اعادة النظر بمجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".

وأوضح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الخميس إن المجلس المركزي سينظر بمجمل العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية، منها الانفكاك التدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي، ووقف كافة أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف رأفت ان المجلس المركزي سيبحث أيضا في متابعة العمل على الصعيد الدولي من أجل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، والعمل على تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وتحريك لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان من اجل التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد شعبنا.

وفي سياق آخر قال رأفت "ان افتتاح سلطات الاحتلال مركز التراث اليهودي اليمني جنوب المسجد الأقصى يهدف لتهويد مدينة القدس وتكريس احتلالها عليها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية".

وحول ما يجري في الخان الأحمر، أكد رأفت أن هذا المخطط الاسرائيلي جزء من قرارات واجراءات حكومة الاحتلال لهدم 46 تجمعا بدويا في مناطق القدس والخليل والأغوار.

وشدد رأفت على ان محاكم الاحتلال هي محاكم صورية لتنفيذ قرارات الحكومة الاسرائيلية لإجلاء سكان الخان الاحمر والسيطرة على أراضيها وتوسيع استيطانهم الاستعماري في المنطقة.

#صالح رأفت

أخبار ذات صلة

مجلس وطني

"الوطني" ينتخب اليوم أعضاء التنفيذية ويمنح المركزي صلاحياته

مؤتمر عين السخنة في مصر

اهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر "عين السخنة" الثاني بين قيادات فلسطينية ومصرية

صائب عريقت - ارشيفا

"التوصيات الفلسطينية" في حال نقل السفارة الأميركية : تغيير وظيفة السلطة والانتقال إلى الدولة

كهرباء غزة -ارشيفية

على طاولة الحوار في القاهرة.. خطة عاجلة لتحسين الكهرباء في غزة

20 مخططا لالاف الوحدات الاستيطانية على طاولة بلدية الاحتلال في القدس اليوم

خليل الحية

أول تاكيد رسمي.. الحية: مبادرة القسام مطروحة على طاولة البحث لدى حماس

الأكثر قراءة اليوم

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الحريري: لن أذهب لهذه الدولة حتى لو كلّف منصبي وإذا لزم الأمر شوفولكم حدا تاني غيري

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة وسط الخليل

الحمد الله: على حماس تسليم قطاع غزة و تمكين الحكومة

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

غشاء بكارة "مطاطي" يتسبب بفاجعة مروعة في النجف

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : لهذا السبب قررت مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة

نبيل ابو ردينة

الرئيس يصدر مرسوماً بتعيين نبيل ابو ردينة نائبا لرئيس الحكومة "الحمدلله " و وزيرا للإعلام

العاروري - ارشيف

مصادر لـ"سما" : العاروري وابو مرزوق وبدران يصلون غزة ظهر اليوم من القاهرة

الرفاعي

الرفاعي لـ"سما" : جهات فلسطينية تتساوق مع صفقة القرن وانطلاق اعادة اعمار اليرموك

المصالحة -ارشيف

﻿«لقاء ثلاثي» بعد غد في القاهرة يجمع فتح وحماس بإشراف مصري لإعلان جدول تنفيذ المصالحة