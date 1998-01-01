رأفت: التنفيذية تضع هذه التوصيات على طاولة المركزي

رام الله / سما /

قال الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "إن اللجنة ستقدم للمجلس المركزي الذي يعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله كافة التوصيات التي اتخذتها اللجنة العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وفي مقدمتها اعادة النظر بمجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".

وأوضح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الخميس إن المجلس المركزي سينظر بمجمل العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية، منها الانفكاك التدريجي من اتفاق باريس الاقتصادي، ووقف كافة أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف رأفت ان المجلس المركزي سيبحث أيضا في متابعة العمل على الصعيد الدولي من أجل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، والعمل على تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وتحريك لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان من اجل التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد شعبنا.

وفي سياق آخر قال رأفت "ان افتتاح سلطات الاحتلال مركز التراث اليهودي اليمني جنوب المسجد الأقصى يهدف لتهويد مدينة القدس وتكريس احتلالها عليها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية".

وحول ما يجري في الخان الأحمر، أكد رأفت أن هذا المخطط الاسرائيلي جزء من قرارات واجراءات حكومة الاحتلال لهدم 46 تجمعا بدويا في مناطق القدس والخليل والأغوار.

وشدد رأفت على ان محاكم الاحتلال هي محاكم صورية لتنفيذ قرارات الحكومة الاسرائيلية لإجلاء سكان الخان الاحمر والسيطرة على أراضيها وتوسيع استيطانهم الاستعماري في المنطقة.