أحد أكثر الأمراض الجنسية خطورة.. ماذا تعرف عن مرض "السيلان"؟

وكالات / سما /

يعتبر السيلان من أكثر الأمراض الجنسية انتشاراً في وقتنا الحالة الذي ينتج عن الإصابة بعدوى بكتيرية يتم انتقالها خلال العلاقة الجنسية الكاملة بين الشخص المصاب.

طرق انتقال مرض السيلان

ينتقل مرض السيلان من خلال البكتريا من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق الإفرازات الجنسية للشخص المريض سواء كانت افرازات مهبلية كما هو في الأنثى أو سائلاً منوياً كما في الرجل لتنقل سريعاً إلى أو المهبل، أو عنق الرحم، أو فتحة الشرج أو حتى الحلق.

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كما ينتقل المرض من الأم المصابة إلى الجنين في داخل رحم الأم؛ ليولد الطفل مصاباً بالسلان!

أعراض مرض السيلان عند الرجل

- حرقان شديد في البول.

- خروج سائل أبيض من فتحة القضيب.

- التهاب شديد في غدة البروستات والخصيتين؛ ما يؤثر على قدرة الرجل على الإنجاب.

طرق الوقاية من السيلان

- استخدام الواقي الذكري بشكل دائم دون التكاسل أو التقليل من قيمته كوسيلة دفاع قوية ضد الأمراض المنقولة جنسياً.

- القيام بالفحوصات الدورية للتأكد من عدم الإصابة بالسيلان.

- التوجه السريع للطبيب في حالة الشعور بأحد أعراض السيلان وعدم التكاسل.

علاج مرض السيلان

على الرغم من خطورة مرض السيلان فإن مريض السيلان يبدأ بالتحسن الفوري من المرض بعد أسبوع واحد من العلاج بالمضادات الحيوية المناسبة كونه منقولاً بواسطة البكتيريا.

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ويوصف العلاج للمصاب وشريكته على أن يتم التوقف التام عن الجماع خلال فترة العلاج وعمل تحليل للتأكد من شفاء المريض بشكل تام بعد أسبوع كامل من العلاج بحقنه من المضاد الحيوي المعروف بسيفترياكسون، وأقراص من المضاد الحيوي المعروف بأزيثرومايسين.

علاج مرض السيلان بالأعشاب

هناك العديد من الأعشاب التي تُمثل العلاج المثالي لهذا المرض الجنسي إلا أن فترة العلاج في حالة اللجوء إلى الأعشاب الطبيعية تستمر لـ60 يوماً كاملة.

ويعتبر الشمر ورجل الأسد وثمار البلوط وشواش الذرة من أشهر الأعشاب لعلاج السيلان، التي يتم تناول مشروبها مُحلى بالعسل الأبيض لشهرين كاملين للحصول على أفضل النتائج.

أما زهرة البابونج، فتغلِ مقدار قبضة اليد في لترين من الماء لمدة عشر دقائق، وتُصفى وتُوضع داخل ماء البانيو؛ ليجلس فيها المريض لمدة بين ربع ساعة ونصف ساعة قبل وجبة العشاء.