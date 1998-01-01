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هواوي تتخطى آبل في مبيعات الهواتف الذكية

الخميس 02 أغسطس 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تتخطى آبل في مبيعات الهواتف الذكية



وكالات / سما /

أصبحت شركة هواوي الصينية ثاني أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم وفقا لتقارير جديدة من شركتي أبحاث السوق "آي دي سي"، و"كاناليز".

وتقول شركة "آي دي سي" في تقريرها الأخير إن إجمالي السوق تقلص بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام 2018، لكن المفاجأة الكبرى هي أن هواوي أصبحت تملك حاليا حصة سوقية بنسبة 15.8% بعدما شحنت 54.2 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني.

ولا يعني هذا أن أداء آبل تراجع، فالشركة شحنت هواتف ذكية هذا العام أكثر من العام السابق، كما أن حصتها السوقية أصبحت أكبر قليلا هذا العام بنسبة تبلغ 12.1%.

أما شركة سامسونغ الكورية الجنوبية فقد تراجع عدد شحناتها من الهواتف الذكية بنسبة 10.4% لكنها لا تزال تتصدر قائمة أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم بحصة سوقية تبلغ 20.9% أو 71.5 مليون هاتف ذكي.

وبعبارة أخرى، فإن الأرقام السابقة تعني أن العديد من مشتري هواتف سامسونغ أصبحوا الآن يشترون هواتف هواوي أو هواتف أندرويد أخرى.

ويؤكد تقرير شركة "كاناليز" التوجه السابق بالترتيب ذاته -سامسونغ، هواوي، وآبل- لكنه يلقي الضوء على أن آبل تعاني من مشكلة الإقبال على أجهزتها في مواسم معينة مقارنة بالمنافسين، فسامسونغ وهواوي تبيعان العديد من الأجهزة المختلفة وتصدران هواتف جديدة على مدار العام، في حين تصدر آبل أجهزتها الجديدة في سبتمبر/أيلول، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع كبير في مبيعاتها خلال الربع الأخير من العام.

#هواوي

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