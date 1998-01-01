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تزامنا مع وصول وفد حماس لغزة .. نتنياهو يلغي زيارته المقررة إلى كولومبيا

الخميس 02 أغسطس 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزامنا مع وصول وفد حماس لغزة .. نتنياهو يلغي زيارته المقررة إلى كولومبيا



وكالات

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلغاء زيارته المقررة إلى كولومبيا الأسبوع المقبل، في أعقاب الوضع الأمني على حدود غزة .

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم، أنه على خلفية التقارير التي تتحدث عن تقدم في الاتصالات للوصول إلى تهدئة بين "إسرائيل" والفلسطينيين بواسطة نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ويتزامن إعلان نتنياهو بإلغاء الزيارة إلى كولومبيا، مع توقعات بوصول وفد رفيع المستوى من حماس إلى غزة اليوم، من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري.

وقالت يديعوت العبرية انه من المرجح بأن قرار نتنياهو بالتأجيل تم بسبب وصول وفد حماس لقطاع غزة ، الذي يضم صلاح العاروري لبحث العرض المصري لتطبيق اتفاق المصالحة ومحاولة التوصل لتسوية مع "إسرائيل" بعيدة المدى.

وقالت يديعوت ان الاتصالات للتوصل لتسوية مع "إسرائيل" وصلت لنقطة الغليان وفي حالة فشل الاتصالات من المحتمل ان يؤدي الامر لتدهور الوضع وبسرعة.

 وعلى ضوء وصول وفد حماس لغزة قالت مصادر في مكتب نتنياهو هناك فرق بين سفرية لمدة 3 ساعات وبين سفرية 20 ساعة، فنتنياهو يخشى ان يكون منقطعاً عن تلك الاتصالات .

#نتنياهو #حماس #غزة

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