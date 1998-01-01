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أليجري يعلق على رحيل هيجواين وعودة بونوتشي إلى يوفنتوس

الخميس 02 أغسطس 2018 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أليجري يعلق على رحيل هيجواين وعودة بونوتشي إلى يوفنتوس



وكالات / سما /

تحدث ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عن الصفقة المرتقبة مع ميلان ، والتي تتضمن انتقال جونزالو هيجواين مقابل عودة ليوناردو بونوتشي إلى تورينو.

 
 

وجاءت تصريحات مدرب فريق السيدة العجوز بعد الانتصار الصعب على نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم في فجر هذا اليوم بركلات الجزاء الترجيحية ، حيث أكد بأن سوق الانتقالات مليء بالمفاجآت دائماً.

وقال المدرب الإيطالي : “هذا هو سوق الانتقالات وهذه كرة القدم ، أعتقد أنها عملية تبادل عادلة بالنسبة إلى يوفنتوس وميلان ، بونوتشي يعود إلينا بعد عام وهو لاعب مهم يتميز بتقنية وشخصية عظيمة”.

وسئل أليجري خلال مقابلة مع قناة “سكاي” الإيطالية عن رحيل اللاعب ماتيا كالدارا واضاف : “أنا آسف لكالدارا الذي كان مع رومانيولي وروجاني أحد المدافعين الثلاثة الشباب الأقوى في الدوري الإيطالي”

وتابع بقوله : “أكرر التأكيد بأن هذه هي سوق الانتقالات ولكن كالدارا سيعمل خلال مسيرته في ميلان على سلوك طريق النمو ، في حين أنني أشكر هيجواين على هذين العامين ، ميلان اشترى مهاجماً رائعاً”.

#أليجري #هيجواين #يوفنتوس

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