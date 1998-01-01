رومينيجه يبرر امتناع بايرن ميونخ عن ضم رونالدو

وكالات / سما /

أزال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، الستار عن أسباب استحالة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق البافاري، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الرؤية التسويقية لعبت دوراً كبيراً في تعاقديوفنتوس مع صاروخ ماديرا.

وقال رومينجيه في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) الإسبانية: “تعاقد يوفنتوس مع رونالدو؟ إنه الانتقال الذي حظي بالاهتمام الأكبر حتى الآن، لقد حقق كل شيء مع ريال مدريد في السنوات الماضية واختير خمس مرات كأفضل لاعب”.

وأوضح المتحدث نفسه أسباب امتناع الفريق البافاري عن ضم صاروخ ماديرا، قائلاً: “بالتأكيد الرؤية التسويقية لعبت دوراً كبيراً في هذه الصفقة، ومع ذلك فإننا في بايرن ميونخ لن نستثمر الكثير من المال في لاعب عمره 33 عاماً”.

وتعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو قادماً من ريال مدريد الإسباني الذي أمضى داخل أسواره 9 سنوات، توج خلالها بالعديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية، ما جعله أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الفريق الملكي.

ولم يبرم بايرن ميونخ أي صفقات كبيرة خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث اكتفى بالتعاقد مع ليون جوريتسكا وسيرج جنابري، مع محاولة التخلص من بعض اللاعبين الذين لا يقدمون الإضافة المرجوة.