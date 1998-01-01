رسمياً .. إنجلترا تبدأ التخطيط لاستضافة كأس العالم 2030

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “FA” رسمياً أن إنجلترا بدأت التخطيط من أجل التقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستضافة كأس العالم 2030.

وكشف السيد جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسمياً أن إنجلترا بدأت التخطيط لاستضافة كأس العالم 2030 ولكن لن يتم تقديم الملف بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل بداية العام الجديد 2019.

وأكد السيد جريج كلارك أن العمل على استضافة كأس العالم 2030 سيبدأ خلال الموسم الجديد، حيث سيتم فحص الملاعب الإنجليزية والاحتياجات الخاصة للفترة القادمة من أجل التقدم بملف يليق باستضافة حدث كبير مثل مونديال 2030.

ويريد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعويض الخسارة التي تلقاها بعد رفض ملفه باستضافة كأس العالم الأخيرة 2018 التي أقيمت في روسيا، بعد رفض ملفه الذي تقدم به ديفيد بيكهام بمساعدة الأمير ويليام.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أن هناك العديد من الملاعب التاريخية الجاهزة لاستضافة حدث كبير مثل كأس العالم، على رأسهم ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، وملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر غيرهم مثل السان جيمس بارك، أنفيلد، الاتحاد، الامارات وملاعب تشيلسي وتوتنهام الجديدة.

يذكر أن أخر بطولة كأس عالم استضفتها إنجلترا كانت عام 1966 ونجح منتخب الأسود الثلاثة الفوز باللقب وقتها في بطولك تاريخية لن ينساها الإنجليز.