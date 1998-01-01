محمد صلاح وهاري كين رفضا الرحيل إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن الثنائي محمد صلاح نجم فريق نادي ليفربولالإنجليزي وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي رفضا الرحيل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحاول الميرينجي الحصول على خدمات نجمي البريميرليج خلال الشهر الماضي في إطار تعويض الفجوة الهائلة التي خلفها رحيل كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي الكبير عن صفوف اللوس بلانكوس لارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي، إلا أن الفرعون المصري رفض الأمر وجدد عقده مع نادي مدينة ليفربول.

في حين جاء الرد صارمًا من جانب السبيرس فيما يتعلق بالمهاجم الدولي الإنجليزي بأن اللاعب ليس للبيع.

ويهتم نادي العاصمة الإسبانية في الوقت الراهن بالظفر بخدمات إدين هازارد النجم البلجيكي في صفوف تشيلسي الإنجليزي، إلا أن صاحب القميص رقم 10 طلب من الريال عدم الضغط على مسؤولي النادي اللندني، ليحاول من جانبه إيجاد مخرج بطريقة لطيفة.

وبناء على طلب هازارد، ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن ريال مدريد هدأ من اهتمامه بهازارد وأجل مسألة التوقيع معه.