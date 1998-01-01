برشلونة يتحرك لإتمام صفقة بوجبا

وكالات / سما /

تبدو مخططات فريق برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، واضحة جداً حتى الساعة، حيث يسعى النادي الكتالوني للتعاقد مع لاعب خط وسط قادر على تنظيم اللعب والتحكم في نسق المباراة، وهو ما جعله يتحرك نحو إغلاق صفقة بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة وجّه بوصلته إلى بول بوجبا، بسبب ما يتمتع به هذا الأخير من مهارات فنية رائعة وإمكانيات بدنية جبارة، وقد يساهم وصوله إلى الكامب نو، في سد الثغرات والمشاكل التي يعاني منها الفريق الكتالوني في خط الوسط.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الجانب الإيجابي في اهتمام برشلونة بالتعاقد مع بول بوجبا، هو أن لاعب الشياطين الحمر معجب بالأرجنتيني ليونيل ميسي، علاوة على أنه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب عدم تمتعه بالراحة في أسلوب اللعب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن هنالك جوانب سلبية في صفقة بوجبا، تتمثل في ارتفاع سعره وراتبه السنوي، ناهيك عن أن سوق الشراء في إنجلترا سينتهي يوم التاسع من أغسطس الجاري، وهو الأمر الذي سيعقد وصول بطل العالم إلى الكامب نو خلال الميركاتو الحالي.

يُذكر أن نادي برشلونة كان مهتماً بالتعاقد مع بول بوجبا، حينما كان يلعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل العودة لفريقه السابق، مانشستر يونايتد، في صيف 2016 بمبلغ 89 مليون إسترليني.