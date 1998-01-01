ليبرمان : لهذا السبب قررت مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

زعم وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، إنه "لا يريد الإضرار بمطلقي البالونات الحارقة، وإنما يريد الإضرار بمن يرسلهم".

وأضاف ليبرمان في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن "مصر قدمت التزاما بوقف الطائرات الورقية الحارقة وغيرها ووقف إطلاق النار والاحتكاك ولذلك أمرت بإدخال الوقود والغاز، ولكن حماس لم تلتزم ولذلك أمرت مجددا بمنع الغاز والوقود".

في سياق اخر قال "إن دفاعنا الجوي والمضاد للطائرات مستعدان لأي طارئ، وفي لحظة الحقيقة يثبتان قدراتهما".

وأضاف ليبرمان "نحن لا زلنا نتعامل مع سوريا كما كانت الظروف قبل الحرب الأهلية، لا نتدخل في شؤون البلاد، وليس لدينا النية للتدخل إذا لم تكن هناك حاجة لذلك للحفاظ على مصالحنا الأمنية" على حد قوله.

وتابع قوله "لا نبحث عن الاحتكاك مع أي طرف، ولكننا سنعرف كيف نرد على أي استفزاز من حدود لبنان أو سوريا أو غزة".