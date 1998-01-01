منتدى تحسين مخيم الجلزون يعقد اجتماعه الرابع لاختيار المشاريع التجريبية

رام الله / سما /

عقدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، اجتماعها الرابع لمنتدى تحسين مخيم الجلزون ضمن مشروع تحسين المخيمات الفلسطينية "PALCIP”، وذلك بهدف اختيار المشاريع التجريبية التي ستقوم "جايكا" بتنفيذها بالمخيم بعد أن تم تحديد الأولويات من خلال خطة استراتيجية سترى النور خلال الأسابيع القادمة لتخدم كافة القطاعات والمؤسسات من ناحية تحديد الاحتياجات.

وحضر الاجتماع ممثلون عن كافة المؤسسات المحلية وفئات السكان بالمخيم بالإضافة لممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين وممثلين عن "جايكا"، وذلك في قاعة مركز الكرامة في مخيم الجلزون مساء اليوم الأربعاء.

وناقش الحضور تنفيذ مشروعين إحداها يختص في مجال البنية التحتية، وآخر يتم تنفيذه في إحدى المجالات غير البنية التحتية في مدة زمنية أقصاها شهر آيار القادم من العام ٢٠١٩.

وأشار ياسر أبو كشك مدير المشروع بأن مخرجات هذا المشروع عبارة عن أربعة مخرجات بداية من إعداد خطة استراتيجية توضح احتياجات المخيم، وإعداد لمحة تعريفية تستخدم كمرجع للمعلومات حول المخيم، واعداد دليل اجراءات التخطيط ودليل اجراءات التنفيذ بالإضافة لتنفيذ مشروعين تجريبين كتطبيق نظري لما تم إعداده في عملية التخطيط، ويتطلب ذلك تدريبات على التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التنفيذي وتقييم المشاريع وتدريب على تجنيد الاموال للخروج بمهارات فنية وعلمية حول آليات التنفيذ لهذه الخطط.

وقد رحب رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون محمود مبارك في بداية اللقاء بكافة الحضور، مثمناً الدور الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين ووكالة "جايكا" مؤكدا على أهمية مخرجات المشروع في تحسين نوعية الحياة بالمخيم.