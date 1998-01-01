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هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسير المريض ربايعة عقب اصابته بالسرطان

الخميس 02 أغسطس 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة، عقب زيارته لمعتقل "إيشل"، أن الحالة الصحية للأسير ياسر ربايعة (44 عاماً) من مدينة بيت لحم، سيئة للغاية وبحاجة إلى متابعة طبية فائقة.  

وأوضح نصاصرة أن الأسير ربايعة يعاني من عدة مشاكل صحية، فهو مصاب بمرض السرطان في منطقة المستقيم منذ خمسة أشهر، ويشتكي أيضاً من مرض الكبد الوبائي، ويتناول 7 حبات دواء يومياً، ويتم إجراء جلسات علاج كيماوي له، لكنه بانتظار أن يتم تحويله لاجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بأقرب فرصة ممكنة.

يذكر بأن الأسير ربايعة أب لطفلين، ومحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عشر سنوات ومعتقل منذ عام 2001.

#هيئة الأسرى

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