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بالاسماء.. قائمة الهيئات المحلية التي ستجرى بها الانتخابات المحلية الشهر القادم

الخميس 02 أغسطس 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. قائمة الهيئات المحلية التي ستجرى بها الانتخابات المحلية الشهر القادم



رام الله/ خاص سما/

كشف الخبير بالانتخابات والحكم المحلي باسم حدايدة ، عن الهيئات المحلية 19 التي ستجرى بها الانتخابات المحلية  في مدن الضفة الغربية

وقال باسم حدايدة في تصريحات خاصة لوكالة " سما" الاخبا رية، إن قائمة الهيئات المحلية التي ستجرى بها الانتخابات المحلية الشهر القادم  ستكون وفقا لقرر مجلس الوزراء باجراء الانتخابات المحلية الجزئية في 19 عشر مجلسا بلديا وقرويا في الضفه الغربية، والتي تمت بتنسيب من وزارة الحكم المحلي.

وأضاف حدايدة ، ستجرى فقط في الهيئات المحلية التي تم حل مجالسها وفقدت نصابها القانوني نتيجة استقالة غالبية اعضائها ، اوحلت نتيجة فك الدمج فيها .

واوضح ان الهيئات المحلية ستدار بلجان تسيير اعمال وذلك لحين اجراء الانتخابات فيها .

وفيما يلي  قائمة الهيئات المحلية التي ستجرى الانتخابات في ثمانية محافظات موزعه كما يلي : 1. محافظة طولكرم : بلدية علار ، مجالس قروية " النزلة الغربية ، النزلة الوسطى ، عكابا "

2. محافظة نابلس : مجلس قروي روجيب

3. محافظة قلقيلية : مجلس قروي عزون عتمة

4. محافظة سلفيت : مجلس قروي قيره

5. محافظة رام الله والبيره : بلديات " بيرزيت ، المزرعة الغربية ، كفر مالك " ، مجالس قروية " المزرعه الشرقية ، أبو شخيدم ، جمالة ، بيتلو

6. محافظة القدس : بلدية بيت سوريك

7. محافظة بيت لحم : مجلس قروي واد فوكين

8. محافظة الخليل : بلديات " تفوح ، بيت عوا .

وقد رحبت لجنة الانتخابات المركزية ببيان صدر عنها بإجراء الانتخابات المحلية وأعربت عن استعدادات لتنفيذها في موعدها في الثاني والعشرين من الشهر القادم

#انتخابات #رام اله

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