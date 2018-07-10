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النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم بخطف الطفل من قلنسوة

الخميس 02 أغسطس 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم بخطف الطفل من قلنسوة



وكالات / سما /

من المُزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" مجددا، اليوم الخميس، في طلب الشرطة تمديد اعتقال 4 من المشتبه بهم بالتورط في جريمة خطف الطفل من قلنسوة، كريم جبر جمهور (6 أعوام) من أمام منزله في مدينة قلنسوة بتاريخ 10.07.2018.

وسبق أن عقدت المحكمة عدة جلسات في هذه القضية، وجرى تمديد اعتقال عدد من المشتبه بهم بخطف الطفل، عدة مرات.

ومددت المحكمة اعتقال المشتبه به الرئيسي، أحمد النقيب، من اللد بتاريخ 26.07.2018 للمرة الثالثة على التوالي، إذ جرى تمديد اعتقاله في المرة الأولى لمدة 8 أيام وفي المرة الثانية لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت الشرطة إليه وللمشتبه بهم الآخرين شبهات الخطف في ظروف خطيرة، والتزييف والخطف من أجل الابتزاز.

ووفق تفاصيل التحقيقات الأولية، وحسبما جاء في محضر جلسة المحكمة التي قررت تمديد اعتقالهم سابقا، فقد نسبت الشرطة للمشتبه بهم بأنهم استأجروا سيارة شبيهة لسيارة أحد المشتبه بهم، وقاموا بتزييف لوحات ترخيصها.

وظهر في شريط مصور خطف الطفل من أمام منزل عائلته في قلنسوة، حيث اختطفه جناة بسيارة من نوع "تويوتا" بيضاء اللون، بعدما أدخلوه بالقوة للسيارة ووضعوه على المقعد الخلفي، ومن ثم اختفت آثاره لمدة 4 أيام.

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