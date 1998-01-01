جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجان المقاومة تستنكر اقصاء الديمقراطية عن دائرة المغتربين في "م.ت.ف"

الخميس 02 أغسطس 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة تستنكر اقصاء الديمقراطية عن دائرة المغتربين في "م.ت.ف"



غزة / سما /

 اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين ان سياسات الاقصاء والتفرد في مؤسسات منظمة التحرير تؤكد على ضرورة وأهمية إعادة ترتيب المنظمة على قاعدة الشراكة الوطنية.

واستنكرت لجان المقاومة في بيان لها" ما تعرضت له الجبهة الديمقراطية في فلسطين من عملية إقصاء عن دائرة المغتربين في منظمة التحرير وضرب بعرض الحائط بكل شعارات الشراكة المزيفة التي رافقت إنعقاد المجلس الوطني الإقصائي في رام الله اذار 2018 والتي تؤكد الوقائع ومجريات الأحداث أنها كانت شعارات لا رصيد لها في عقلية من يسيطر على مقاليد الأمور في مؤسسات منظمة التحرير."

ودعت لجان المقاومة الكل الفلسطيني لتغليب المصلحة العامة عبر التداعي للدعوة لانعقاد جلسة للمجلس الوطني على قاعدة الشراكة من أجل ترتيب المنظمة وتصحيح مسارها تعزيزا للوحدة وحماية القضية من المخاطر والمؤامرات.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد - ارشيف

خالد: قرار الرئيس بتولي مسؤولية "شؤون المغتربين" غير نظامي ويدل على نزعة التفرد

مؤتمر اسطنبول - ارشيف

"فتح": كل من يشارك في مؤتمر اسطنبول يضع نفسه في دائرة الشبهات

حزان - ارشيف

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

الحكومة تستنكر "الأعمال غير المسؤولة" لأطراف من حماس بغزة

حماس تستنكر: لا مبرر لاستمرار مصر باستخدام "أساليب خطيرة" مع غزة

طلال ابو ظريفة - ارشيف

الديمقراطية : أطراف تلاعبت في بيان "الوطني" وتجاهلت مطلبين بشأن غزة

الأكثر قراءة اليوم

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الحريري: لن أذهب لهذه الدولة حتى لو كلّف منصبي وإذا لزم الأمر شوفولكم حدا تاني غيري

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

"وكالة سما" تطلق استطلاعا للرأي للتعرف على الجهة المعطلة للمصالحة

العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة وسط الخليل

الحمد الله: على حماس تسليم قطاع غزة و تمكين الحكومة

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

الأخبار الرئيسية

نبيل ابو ردينة

الرئيس يصدر مرسوماً بتعيين نبيل ابو ردينة نائبا لرئيس الحكومة "الحمدلله " و وزيرا للإعلام

العاروري - ارشيف

مصادر لـ"سما" : العاروري وابو مرزوق وبدران يصلون غزة ظهر اليوم من القاهرة

الرفاعي

الرفاعي لـ"سما" : جهات فلسطينية تتساوق مع صفقة القرن وانطلاق اعادة اعمار اليرموك

المصالحة -ارشيف

﻿«لقاء ثلاثي» بعد غد في القاهرة يجمع فتح وحماس بإشراف مصري لإعلان جدول تنفيذ المصالحة

أبو مرزوق

أبو مرزوق: "التمكين" إلتزام بالحقوق و الواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية"