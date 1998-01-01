لجان المقاومة تستنكر اقصاء الديمقراطية عن دائرة المغتربين في "م.ت.ف"

غزة / سما /

اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين ان سياسات الاقصاء والتفرد في مؤسسات منظمة التحرير تؤكد على ضرورة وأهمية إعادة ترتيب المنظمة على قاعدة الشراكة الوطنية.

واستنكرت لجان المقاومة في بيان لها" ما تعرضت له الجبهة الديمقراطية في فلسطين من عملية إقصاء عن دائرة المغتربين في منظمة التحرير وضرب بعرض الحائط بكل شعارات الشراكة المزيفة التي رافقت إنعقاد المجلس الوطني الإقصائي في رام الله اذار 2018 والتي تؤكد الوقائع ومجريات الأحداث أنها كانت شعارات لا رصيد لها في عقلية من يسيطر على مقاليد الأمور في مؤسسات منظمة التحرير."



ودعت لجان المقاومة الكل الفلسطيني لتغليب المصلحة العامة عبر التداعي للدعوة لانعقاد جلسة للمجلس الوطني على قاعدة الشراكة من أجل ترتيب المنظمة وتصحيح مسارها تعزيزا للوحدة وحماية القضية من المخاطر والمؤامرات.