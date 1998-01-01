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الأوقاف تعقد اجتماعًا بأعضاء بعثة الحج الإدارية والطبية

الخميس 02 أغسطس 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية اجتماعا بأعضاء بعثة الحج الإدارية، لبحث الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام 1439هـ، بحضور ومشاركة القائم بأعمال وكيل وزارة الأوقاف د. وليد عويضة ومدير عام الحج أ. عادل صوالحة، ومدير عام الأملاك أ. منذر الغماري.

وفي كلمته، استعرض الصوالحة كافة الترتيبات الخاصة بسفر الحجاج، وآليات توزيع المهام على أعضاء البعثة الإدارية، مشيرا إلى أن البعثة الإدارية هي الأساس لضمان نجاح موسم الحج بالكامل، مشددا على تذليل أية عقبات بكل السبل المتاحة.

من جهته طالب د. عويضة أعضاء بعثة الحج بالصبر وتحمل الحجاج وتقديم المساعدة لهم والوقوف على أي مشكلة قد تواجههم، وأضاف: "نحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة من البعثة لضمان إنجاح كافة مراحل الحج بكل تفاصيله"، داعيًا إياهم أن يكونوا سفراء لوزارة الأوقاف وفلسطين وأن يكونوا على قدر من المسئولية.

وشكر د. عويضة الإدارة العامة للحج على جهودهم المتواصلة لإنهاء كافة الخدمات والترتيبات الخاصة بسفر الحجاج.

وفي ذات السياق التقى مدير عام الأملاك وعضو بعثة الحج الفلسطينية أ. منذر الغماري بأعضاء البعثة الطبية لبحث ومناقشة أبرز الترتيبات الخاصة بالموسم وعمل البعثة، بحضور ومشاركة ممثلين عن وزارة الأوقاف.

بدوره رحب الغماري بوفد البعثة، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود أعضاء البعثات الطبية التي رافقت الحجاج في الأعوام الماضية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد دون تمييز وتقديم الاستشارات الطبية والعلاج اللازم للحجاج.

وبين الغماري أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للبعثة الطبية من خلال تأمين اماكن لافتتاح عيادات طبية داخل الفنادق التي سيقطن بها الحجاج.

بدورهم، أعرب أعضاء البعثة عن سعادتهم البالغة لأداء فريضة الحج، وكذلك خدمة ومساعدة المرضى من حجاج بيت الله الحرام وتقديم العلاج اللازم لهم.

#وزارة الأوقاف #بعثة الحج

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