الشخصيات المستقلة تجتمع بقيادة الجهاد الإسلامي لتنسيق الجهود

غزة / سما /

اجتمع وفد من قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في لتنسيق المواقف الوطنية ووقف حالة التفرد بالقرار الفلسطيني ومواصلة الجهود نحو تنفيذ المصالحة وتوحيد العمل للضغط على من يعطل مسيرة الوحدة الوطنية ويعزز من معاناة أبناء شعبنا.



وثمن الأستاذ مراد الريس عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة مواقف حركة الجهاد الإسلامي في كل المحافل لمواصلة المسيرة لدفع عجلة المصالحة الوطنية، مؤكدا على رفض الشخصيات المستقلة لحالة اللامبالاة التي اصابت من يعزز الانقسام ويتجاهل المطالب الشعبية لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني.



ودعا المستشار سمير موسي عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة لمواجهة كل من يعطل المصالحة ويغذي الانقسام والضغط عليهم لممارسة مسئولياتهم في خدمة الشعب الفلسطيني وانهاء الانقسام، مطالبا بضرورة توحيد الارادة الشعبية والسياسية للقضاء على المصالح الفردية والحزبية عبر كافة وسائل الضغط الممكنة.