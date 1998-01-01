جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشخصيات المستقلة تجتمع بقيادة الجهاد الإسلامي لتنسيق الجهود

الخميس 02 أغسطس 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اجتمع وفد من قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في لتنسيق المواقف الوطنية ووقف حالة التفرد بالقرار الفلسطيني ومواصلة الجهود نحو تنفيذ المصالحة وتوحيد العمل للضغط على من يعطل مسيرة الوحدة الوطنية ويعزز من معاناة أبناء شعبنا.
 

وثمن الأستاذ مراد الريس عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة مواقف حركة الجهاد الإسلامي في كل المحافل لمواصلة المسيرة لدفع عجلة المصالحة الوطنية، مؤكدا على رفض الشخصيات المستقلة لحالة اللامبالاة التي اصابت من يعزز الانقسام ويتجاهل المطالب الشعبية لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني.
 

ودعا المستشار سمير موسي عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة لمواجهة كل من يعطل المصالحة ويغذي الانقسام والضغط عليهم لممارسة مسئولياتهم في خدمة الشعب الفلسطيني وانهاء الانقسام، مطالبا بضرورة توحيد الارادة الشعبية والسياسية للقضاء على المصالح الفردية والحزبية عبر كافة وسائل الضغط الممكنة.

#الشخصيات المستقلة #الجهاد الإسلامي

أخبار ذات صلة

ارشيفية

تل ابيب تنقل رسالة الى حركة حماس والمخابرات المصرية تجتمع مع قيادة الجهاد الاسلامي

القيادة العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي تعلن الاستنفار العام

الأسير جرادات - أرشيفية

الجهاد الإسلامي يهدد بمواجهة مفتوحة مع إسرائيل في حال تعرض الأسير جرادات لأي أذى

خالد البطش

الجهاد الإسلامي تؤكد رفضها إجراء الانتخابات المحلية دون توافق وطني

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

غرينبلات يحذر الجهاد الإسلامي: استفزاز اسرائيل وتهديداتكم تضر بسكان القطاع

سرايا القدس - الجهاد الاسلامي

مفزاك لايف يكشف : الجهاد الإسلامي تنصت على الجيش الإسرائيلي قبل الاشتباك

الأكثر قراءة اليوم

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الحريري: لن أذهب لهذه الدولة حتى لو كلّف منصبي وإذا لزم الأمر شوفولكم حدا تاني غيري

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

"وكالة سما" تطلق استطلاعا للرأي للتعرف على الجهة المعطلة للمصالحة

العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة وسط الخليل

الحمد الله: على حماس تسليم قطاع غزة و تمكين الحكومة

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

الأخبار الرئيسية

نبيل ابو ردينة

الرئيس يصدر مرسوماً بتعيين نبيل ابو ردينة نائبا لرئيس الحكومة "الحمدلله " و وزيرا للإعلام

العاروري - ارشيف

مصادر لـ"سما" : العاروري وابو مرزوق وبدران يصلون غزة ظهر اليوم من القاهرة

الرفاعي

الرفاعي لـ"سما" : جهات فلسطينية تتساوق مع صفقة القرن وانطلاق اعادة اعمار اليرموك

المصالحة -ارشيف

﻿«لقاء ثلاثي» بعد غد في القاهرة يجمع فتح وحماس بإشراف مصري لإعلان جدول تنفيذ المصالحة

أبو مرزوق

أبو مرزوق: "التمكين" إلتزام بالحقوق و الواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية"