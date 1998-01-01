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155 شهيدًا و17259 مصابًا منذ بدء مسيرة العودة

الخميس 02 أغسطس 2018 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
155 شهيدًا و17259 مصابًا منذ بدء مسيرة العودة



غزة / سما /

نشرت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، إحصائية تفصيلية جديدة لاعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي.

وقالت الوزارة إن اجمالي عدد الشهداء بلغ 155 شهيدًا والإصابات 17259 مصابًا بجراح مختلفة وبالاختناق منهم 8188 تم علاجهم ميدانيا في النقاط الطبية و9071 تم علاجهم في المستشفيات.

وذكرت أن من بين الشهداء، 23 طفلًا دون سن الـ 18 عامًا و3 إناث، ومن بين الإصابات 3279 طفلًا، و1553 سيدة.

وبشأن تصنيف الإصابات، فأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات الخطيرة بلغ 404 إصابة، والمتوسطة 4141 إصابة، والطفيفة 4354 إصابة، موضحةً أن من بين الإصابات التي وصلت للمستشفيات، 4190 إصابة بالرصاص الحي، و529 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7421 إصابة بالاختناق الشديد، و4356 شظايا وإصابات أخرى.

وذكرت الوزارة أن الإصابات التي وصلت للمستشفيات كانت كالتالي: 4348 رصاص الحي، و430 معدني مغلف بالمطاط، و1593 اختناق شديد بالغاز، و2700 شظايا وإصابات أخرى.

وحول مكان الإصابة في الجسم، بينت أن 648 إصابة بالرأس والرقبة، و374 إصابة بالصدر والظهر، و409 إصابة بالبطن والحوض، و1148 إصابة بالأطراف العلوية، و4546 إصابة بالأطراف السفلية، و1747 في أماكن متعددة، فيما بلغ عدد حالات البتر 69 حالة من بين الإصابات، 61 منها بالأطراف السفلية، واثنتين بالأطراف العلوية، و6 في أصابع اليد.

وفيما يتعلق باستهداف الاحتلال للطواقم الطبية، أفادت الوزارة بأن ذلك أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وهما: المسعف موسى أبو حسنين 35 عامًا، والمسعفة رزان النجار 21عامًا، فيما أصيب 360 منهم بالرصاص الحي واختناقًا بالغاز، وتضرر 69 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

#شهداء #مسيرة العودة

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