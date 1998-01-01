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هيئة الأسرى: خمسة معتقلين في "عتصيون" يتعرضون للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

الخميس 02 أغسطس 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وثق محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسين الشيخ، عقب زيارته لمركز توقيف "عتصيون"، إفادات لخمسة معتقلين تعرضوا لاعتداءات قاسية خلال عملية اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي لهم.

ووفقاً لشهاداتهم، فقد اعتدى جيش الاحتلال على المعتقل محمد شلالدة (36 عاماً) من بلدة سعير في الخليل، بالضرب المبرح وهو ملقى على الأرض ومقيد اليدين.

في حين تعرض الشاب خضر هادية (24 عاماً) من بلدة الدوحة قضاء بيت لحم، للضرب الشديد على بطنه ورأسه خلال استجوابه والتحقيق معه في مركز توقيف "عتصيون"، وذلك لاجباره على الاعتراف بالتهم الموجه ضده.

 ونكلت قوات الاحتلال بالفتى محمد صلاح (18 عاماً)، وذلك بضربه بأعقاب بنادقهم على ظهرة، بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر قضاء بيت لحم.

كما وسجل محامي الهيئة الشيخ اعتداء قوات الاحتلال بالضرب واللكمات على الشاب معتز عزية (23 عاماً) من بلدة الدوحة قضاء بيت لحم،  وذلك بعد تفتيش بيته وقلبه رأساً على عقب، والشاب فهد أسعد (25 عاماً) من مخيم الدهيشة في بيت لحم.

#هيئة الأسرى

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