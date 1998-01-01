جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب ويعتقل 3 مواطنين في الخليل

الخميس 02 أغسطس 2018 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الخميس، على شاب من مخيم العروب شمال الخليل، بالضرب المبرح، لدى مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري، شرق مدينة بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز المذكور اعتدت بالضرب المبرح على الشاب مالك إسحاق مساعفة (23 عاما)، ما ادى إلى إصابته برضوض، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، واستولت على مركبة أسير محرر من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: عبد الناصر عبد الحميد ابو مارية (22 عاما)، وعلاء جهاد علي صبارنة (21 عاما)، وعبد الله محمد حمدي ابو مارية (20عاما).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الاسير المحرر جلال احمد عبد الحميد بريغيث في بلدة بيت امر، وفتشته وعبثت بمحتوياته واستولت على مركبته الخاصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مناطق الظهر، وخلة العين، والبقعة، وعصيدة، والقرن، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

فيديو ..الاحتلال يعتدي على المعتصمين في الخان الاحمر ويعتقل 3 متضامنين أجانب

شرطي يعتدي على مسن مقدسي

فيديو صادم: شرطي اسرائيلي يعتدي بالضرب على مسن مقدسي وشاب بطريقة مهينة

جيش الاحتلال يصادر ويغلق 5 ورش ويعتقل 6 شبان بالضفة المحتلة

اقتحام- ارشيف

الاحتلال يغلق مؤسسات اعلامية لـ6 أشهر ويعتقل 18 فلسطينيا في الضفة

عهد التميمي- ارشيف

الاحتلال يمدد اعتقال "عهد التميمي" ويعتقل والدها

حادث الخليل صباح اليوم

الخليل: مصرع 4 مواطنين بينهم أجنبي يعمل في الاتحاد الاوروبي بحادث صباح اليوم

الأكثر قراءة اليوم

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الحريري: لن أذهب لهذه الدولة حتى لو كلّف منصبي وإذا لزم الأمر شوفولكم حدا تاني غيري

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

"وكالة سما" تطلق استطلاعا للرأي للتعرف على الجهة المعطلة للمصالحة

صحيفة إسرائيلية : السعودية تقضي على صفقة القرن

جريمة بشعة تهز مصر

إهمال جنود إسرائيليين يكشف أسرار أحدث الأسلحة في ترسانة تل أبيب

الأخبار الرئيسية

العاروري - ارشيف

مصادر لـ"سما" : العاروري وابو مرزوق وبدران يصلون غزة ظهر اليوم من القاهرة

الرفاعي

الرفاعي: جهات فلسطينية تتساوق مع صفقة القرن ويكشف " لسما " عن انطلاق مشروع إعادة اعمار اليرموك

المصالحة -ارشيف

﻿«لقاء ثلاثي» بعد غد في القاهرة يجمع فتح وحماس بإشراف مصري لإعلان جدول تنفيذ المصالحة

أبو مرزوق

أبو مرزوق: "التمكين" إلتزام بالحقوق و الواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية"

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر