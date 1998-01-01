الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب ويعتقل 3 مواطنين في الخليل

الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الخميس، على شاب من مخيم العروب شمال الخليل، بالضرب المبرح، لدى مروره على حاجز "الكونتينر" العسكري، شرق مدينة بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز المذكور اعتدت بالضرب المبرح على الشاب مالك إسحاق مساعفة (23 عاما)، ما ادى إلى إصابته برضوض، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، واستولت على مركبة أسير محرر من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: عبد الناصر عبد الحميد ابو مارية (22 عاما)، وعلاء جهاد علي صبارنة (21 عاما)، وعبد الله محمد حمدي ابو مارية (20عاما).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الاسير المحرر جلال احمد عبد الحميد بريغيث في بلدة بيت امر، وفتشته وعبثت بمحتوياته واستولت على مركبته الخاصة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مناطق الظهر، وخلة العين، والبقعة، وعصيدة، والقرن، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.