مصادر لـ"سما" : العاروري وابو مرزوق وبدران يصلون غزة ظهر اليوم من القاهرة

القاهرة / خاص سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" ان نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وكل من عضوي المكتب السياسي موسى ابو مرزوق وحسام بدران سيصلون ظهر ليوم الى غزة قادمين من العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر ان الوفد سيبحث مع رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية ورئيس حماس في غزة يحيي السنوار اخر تطورات ملف المصالحة والتهدئة المقترحة مع الاحتلال والتي قد تمتد لعدة سنوات مقابل رفع تدريجي للحصار.

وقالت المصادر ان الزيارة تكتسب اهمية بالغة في ظل تطورات ملف المصالحة والجهود المصرية والاممية والامريكية للتوصل الى تهدئة مع اسرائيل ومصالحة فلسطينية تشمل عودة السلطة الى قطاع غزة.

يتبع -