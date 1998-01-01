نتنياهو يهدد إيران بعد استهداف الحوثي للسفن السعودية

القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إيران، بأن بلاده ستكون ضمن التحالف الذي سيهاجمها، إن أغلقت مضائق بحرية.

ووردت تصريحات نتنياهو هذه، في كلمة ألقاها خلال تخريج قباطنة في سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي في حيفا.

وقال نتنياهو "في بداية الأسبوع، شهدنا صداما قويا بين أتباع إيران، الذين حاولوا تخريب سفن دولية في البحر الأحمر"، في إشارة إلى استهداف جماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن، لناقلتي نفط سعوديتين، قبالة سواحل الحديدة.

وللتذكير، فإن إحدى هذه السفن ألحقت بها أضرار طفيفة.

ورأى نتنياهو أنه إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب، "فإنني مقتنع بأنها ستجد نفسها بمواجهة تحالف دولي صارم، لمنعها من ذلك، وهذا التحالف سيضم إسرائيل أيضا، بجميع أذرعها".

والسبت الأخير، أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، بعد "تهديداتهم على ناقلات النفط التي تمر في البحر الأحمر". وترمي هذه العملية إلى الحفاظ على ممرات بحرية مفتوحة وآمنة.