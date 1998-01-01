أبو مرزوق: "التمكين" إلتزام بالحقوق و الواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية"

وكالات

قال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، إن «المباحثات ركزت بالأساس، على المشكلات التي يعانى منها قطاع غزة، والعلاقات الثنائية، وملف المصالحة، كما تم الاطلاع على رد حركة فتح على المبادرة المصرية، والتي وافقت عليها حركة حماس دون أي تحفظ».

وبشأن مدى تطرق المباحثات إلى مسألة «تمكين الحكومة» التي يضعها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، كأساس لإتمام المصالحة، أوضح أبو مرزوق أن «حماس» «لا تريد سلطة شكلية، وإنما التمكين يعنى بالنسبة لنا صلاحيات، والتزامات بالحقوق والواجبات، وليس تعليمات وسلطة شكلية».

ورغم تفضيله عدم الإفصاح عن تفاصيل رد «فتح» على الورقة المصرية، وصف أبو مرزوق المباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية بـ«الإيجابية».

وكان وفد «حماس» قد وصل إلى القاهرة بعد ساعات من مغادرة وفد حركة فتح الذي سلم رده إلى المسؤولين المصريين.