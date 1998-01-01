جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مرزوق: "التمكين" إلتزام بالحقوق و الواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية"

الخميس 02 أغسطس 2018 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: "التمكين" إلتزام بالحقوق و الواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية"



وكالات

 قال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، إن «المباحثات ركزت بالأساس، على المشكلات التي يعانى منها قطاع غزة، والعلاقات الثنائية، وملف المصالحة، كما تم الاطلاع على رد حركة فتح على المبادرة المصرية، والتي وافقت عليها حركة حماس دون أي تحفظ».

وبشأن مدى تطرق المباحثات إلى مسألة «تمكين الحكومة» التي يضعها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، كأساس لإتمام المصالحة، أوضح أبو مرزوق أن «حماس» «لا تريد سلطة شكلية، وإنما التمكين يعنى بالنسبة لنا صلاحيات، والتزامات بالحقوق والواجبات، وليس تعليمات وسلطة شكلية».

ورغم تفضيله عدم الإفصاح عن تفاصيل رد «فتح» على الورقة المصرية، وصف أبو مرزوق المباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية بـ«الإيجابية».

وكان وفد «حماس» قد وصل إلى القاهرة بعد ساعات من مغادرة وفد حركة فتح الذي سلم رده إلى المسؤولين المصريين.

#أبو مرزوق #مصالحة #عباس

أخبار ذات صلة

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا نقاش لأي ملف قبل "التمكين الكامل" ولقاء في 1 ديسمبر لمناقشة "تمكين الحكومة"

فتح -ارشيفية

"فتح" لـ"السفير القطري العمادي": الرئيس يعرف مسؤولياته وليس بحاجة لمن يذكره بذلك

وفد امني مصري- ارشيف

وفد أمني مصري يصل الاثنين ولجنة فصائلية لمتابعة "التمكين"

البردويل: "التمكين" انتهى عصره ولن يُفرض على حماس

حزان - ارشيف

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: حماس ترفض مطالب السلطة بـ"التمكين الأمني" وتصر على بقاء أجهزة غزة الأمنية

الأكثر قراءة اليوم

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الحريري: لن أذهب لهذه الدولة حتى لو كلّف منصبي وإذا لزم الأمر شوفولكم حدا تاني غيري

"وكالة سما" تطلق استطلاعا للرأي للتعرف على الجهة المعطلة للمصالحة

صحيفة إسرائيلية : السعودية تقضي على صفقة القرن

جريمة بشعة تهز مصر

كاردشيان: كنت عارية حين اتصل بي ترامب (شاهد)

إهمال جنود إسرائيليين يكشف أسرار أحدث الأسلحة في ترسانة تل أبيب

الأخبار الرئيسية

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

ميلادينوف - ارشيف

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

الحمدلله

الحمد الله: على حماس تسليم قطاع غزة و تمكين الحكومة

بدو في جيش الاحتلال الاسرائيلي - ارشيف

البدو بعد الدروز يهددون بوقف الخدمة في الجيش الاسرائيلي ويندمون عليها

التنفيذية

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"