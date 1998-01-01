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تصنيف "فوربس": فيروز "أعظم نجوم الفن لكل العصور"

الخميس 02 أغسطس 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصنيف "فوربس": فيروز "أعظم نجوم الفن لكل العصور"



بيروت / وكالات /

حظيَت الفنانة اللبنانية فيروز، بمرتبة خاصة في تصنيفٍ نشرته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في عدد شهر تموز الماضي، الذي شمل قائمة "النجوم العرب على الساحة العالمية" الحالية، وهي قائمةٌ ضمت نجوم الغناء والتمثيل وكرة القدم والموضة في العالم العربيّ، وفق رؤية المجلّة.

واعتبرت المجلّة أن فيروز "أعظم نجوم الفن لكل العصور" الذين ما يزالون على قيد الحياة. وتُعدّ هذه المرتبة استثنائية وفريدة داخل تصنيف المجلة "للنجوم العرب على الساحة العالمية" وهو التصنيف الأول من نوعه الذي تقوم به المجلة وتعتزم إصداره سنويا.

وأوضحت "فوربس" أن قائمتها تضم مطربين وممثلين وصناع موضة ولاعبي كرة قدم، وأنها أنشأت تقسيما خاصا بكل فئة. وفي قائمتها لنجوم الغناء العربي الموجودين على الساحة العالمية اليوم وضعت المجلة، الفنانة فيروز في مرتبة فريدة من نوعها فوق التصنيف وهي مرتبة (#All-Time Great) أي "أعظم نجوم الفن لكل العصور".

وضمت القائمة الخاصة بنجوم الغناء العربي 12 فنانا، جاء على رأسهم نجم الراب المغربي كريم خربوش المعروف باسم "فرانش مونتانا"، واحتل المغني المصري تامر حسني المرتبة الثانية ومن بعده إليسا اللبنانية، ثم دوزي المغربي، يليه راغب علامة اللبناني. كما ضمت القائمة الفنانين كارول سماحة وكاظم الساهر ونانسي عجرم وعمرو دياب ورشيد طه ونجوى كرم ومحمد عساف في المراكز من السادس وحتى الثاني عشر.

واعتمد تصنيف "فوربس" على عدد من المعايير في اختيار هؤلاء النجوم بعد أن رصدت المجلة نشاطاتهم الفنية منذ العام 2016. وكان على رأسها؛ الجوائز العالمية التي حصدوها، والصالات والقاعات الأجنبية المرموقة التي أقاموا فيها حفلاتهم، وعدد الحفلات التي أقاموها في الخارج، والأغنيات الثنائية (دويتو) التي قاموا بأدائها مع مطربين آخرين غير عرب.

وتبلغ فيروز من العمر، 82 عاما، وبدأت مسيرتها الفنية بانضمامها لكورال الإذاعة اللبنانية وهي في عمر صغيرة، وعرفت طريقها للشهرة بعد صدور ألبومها الغنائي الأول "عتاب" في عام 1952، ولاقت ألبوماتها اللاحقة نجاحا منقطع النظير وبيع منها أكثر من 80 مليون نسخة على مدار العقود الماضية وما تزال مطروحة في الأسواق.

وغنت فيروز في أشهر القاعات والمسارح العالمية، مثل مسرح الأولمبيا في باريس، وقاعة ألبرت الملكية في لندن، وقاعة كارنيغي في نيويورك، ومركز جون كنيدي للفنون التمثيلية في واشنطن.

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