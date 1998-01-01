اعتقالات في بيت امر و مستوطنون يقتحمون قبر يوسف واندلاع مواجهات عنيفة

رام الله / سما /

اقتحم المستوطنون فجر اليوم منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس بحماية من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم التلمودية.وذكرت مصادر محلية ان مواجهات وصفت بـ"العنيفة" اندلعت في المكان، اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت فيما رد الشبان بالحجارة.



كما وداهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة بيت امر شمال الخليل، واقتحمت عدة منازل واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وصادرت سيارة مواطن.



وافاد الناشط محمد عياد عوض، ان قوات الاحتلال اعتقلت كل من: عبد الناصر ناصر عبد الحميد ابو مارية 22 عاما و علاء جهاد علي صبارنة 21عاما و عبد الله محمد حمدي ابو مارية 20 عاما.



واضاف عوض، كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الاسير المحرر وحيد حمدي ابو مارية ومنزل مرشد محمد مرشد زعاقيق ومنزل سعدي محمد بدر ابو عياش ومنزل ابراهيم عبد الحميد ابو مارية وقام جنود الاحتلال بتفتيش هذه المنازل والعبث بمحتوياتها، و منزل جلال احمد عبد الحميد بريغيث وهو اسير سابق في سجون الاحتلال 15عاما وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة سيارته الخاصة من نوع "كادي" موديل 2013 قانونية.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شارع السلام ومنطقة واد ابو كتيلة بمدينة الخليل.



وقال الاسير المحرر مازن النتشة، ان قوات الاحتلال داهمت منزله وفتشته تفتيشا دقيقا و سرقت نقودا من منزله.

