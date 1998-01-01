جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: جو غائم جزئياً ولطيفاً

الخميس 02 أغسطس 2018 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جو غائم جزئياً ولطيفاً



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ولطيفاُ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفية لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً ، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجوصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

بالتفاصيل .. تطورات متسارعة على حالة الطقس

تغيرات متسارعة على حالة الطقس في الأيام القادمة

عمال نظافة مضربين -ارشيف

غزة: شركات النظافة توقف عملها "جزئياً" في مستشفيات القطاع

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

توقعات الطقس حتى الأسبوع القادم في فلسطين

توتر - رفح

صور.. إصابتان و حالة من التوتر في رفح إثر مقتل شاب برصاص الأمن

الأكثر قراءة اليوم

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الحريري: لن أذهب لهذه الدولة حتى لو كلّف منصبي وإذا لزم الأمر شوفولكم حدا تاني غيري

"وكالة سما" تطلق استطلاعا للرأي للتعرف على الجهة المعطلة للمصالحة

صحيفة إسرائيلية : السعودية تقضي على صفقة القرن

جريمة بشعة تهز مصر

كاردشيان: كنت عارية حين اتصل بي ترامب (شاهد)

إهمال جنود إسرائيليين يكشف أسرار أحدث الأسلحة في ترسانة تل أبيب

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق

أبو مرزوق: "التمكين" إلتزام بالحقوق و الواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية"

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

ميلادينوف - ارشيف

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

الحمدلله

الحمد الله: على حماس تسليم قطاع غزة و تمكين الحكومة

بدو في جيش الاحتلال الاسرائيلي - ارشيف

البدو بعد الدروز يهددون بوقف الخدمة في الجيش الاسرائيلي ويندمون عليها