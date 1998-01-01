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ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

الأربعاء 01 أغسطس 2018 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر



غزة/سما/


أصدر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء الأربعاء، قرارًا بمنع إدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بدءًا من صباح الخميس.
وذكرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" أن قرار ليبرمان جاء في ضوء استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قرر منذ أكثر من أسبوعين، اقتصار عمل معبر "كرم أبو سالم" التجاري المعبر الوحيد لقطاع غزة، على ادخال المواد الطبية وبعض المواد الغذائية ومنع التصدير من غزة للخارج، بدعم استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. 
 

#ليبرمان #كرم ابو سالم #غزة

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