ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

غزة/سما/



أصدر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء الأربعاء، قرارًا بمنع إدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بدءًا من صباح الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" أن قرار ليبرمان جاء في ضوء استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قرر منذ أكثر من أسبوعين، اقتصار عمل معبر "كرم أبو سالم" التجاري المعبر الوحيد لقطاع غزة، على ادخال المواد الطبية وبعض المواد الغذائية ومنع التصدير من غزة للخارج، بدعم استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

