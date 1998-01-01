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الأوقاف: أكثر من 100 انتهاك إسرائيلي بحق المقدّسات بالضفة الغربية والقدس

الأربعاء 01 أغسطس 2018 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية: إنها سجلت أكثر من 100 انتهاك إسرائيلي في المسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي بمدينة الخليل، بالإضافة إلى الاعتداء على المقدسات والمقامات الإسلامية، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأفادت الوزارة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن شهر تموز/ يوليو المنصرم، شهد 32 اعتداءً وانتهاكًا واقتحامًا للمسجد الأقصى، بالإضافة لـ"هجمة شرسة" سواء من خلال الحفريات أسفل الأقصى أو اقتحامه بصورة "همجية وعنيفة".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال منعت الأذان 51 وقتًا في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وبيّنت أن الانتهاكات توزعت ما بين إخطارت بهدم مساجد، واقتحام مقامات إسلامية، واعتداء على مقابر، وتركيب كاميرات إضافية، وقرارات إبعاد للمصلين، ودعوات عنصرية ضد المسجد الأقصى والمسلمين.

وأشار تقرير الأوقاف، إلى أن مقام "النبي يونس"، في مدينة حلحول شمالي الخليل، لم يسلم من هجمة المستوطنين على المقامات الإسلامية، حيث اقتحموه ليلًا، وأدّوا فيه طقوسهم التلمودية بدعوى أنه يخصهم.

وذكر أن الاحتلال قرّر إقامة مقبرة جديدة للمستوطنين جنوب الخليل، وصادر 10 دونمات في "وادي الحصين" القريب من المسجد الإبراهيمي، لإقامة بؤرة عسكرية للجيش.

وفي نابلس، أوضحت الوزارة في تقريرها أن مئات المستوطنين اقتحموا مقامات دينية في قرية عورتا، بحماية أمنية مشددة من جيش الاحتلال.

وأخطر الاحتلال مسجدين بهدمهما في قرية "كيسان"، ومنطقة "الحلاقين" جنوب شرقي مدينة بيت لحم.

#ادعيبس #اوقاف #.انتهاك #احتلال

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