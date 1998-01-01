جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الجنائية الدولية" تتسلم ملفاً حول جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين خلال مسيرات العودة

الأربعاء 01 أغسطس 2018 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجنائية الدولية" تتسلم ملفاً حول جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين خلال مسيرات العودة



القدس/سما/

سلّمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار محكمة الجنايات الدولية ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك جيشه للقوانين الدولية أثناء قمعها للمسيرات السلمية في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء إن مسؤول اللجنة القانونية لديها الحقوقي صلاح عبد العاطي سلم الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.

وذكرت أن اللجنة القانونية كانت أتمت تجهيز ملف قانوني وحقوقي متكامل يعرض انتهاكات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.

وبينت الهيئة أنها جهزت تقريرًا حقوقيًا حول طبيعة التحركات السلمية للمسيرات، وتقارير متخصصة حول جرائم الاحتلال بحق الاطفال والصحفيين والطواقم الطبية، ومذكرة إحاطة وبلاغات ورسالة تم تسليمهم جميعا من جانب اللجنة إلى مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.

#انتهاكات #متظاهرين #غزة #مسيرات العودة

أخبار ذات صلة

لاهاي - ارشيف

الجنائية الدولية تبدأ جمع المعلومات من "الضحايا الفلسطينيين" حول جرائم اسرائيل

الدراج الفلسطيني علاء الدالي واردوغان

صور: أهداه أردوغان دراجة "سباق" فبترت إسرائيل ساقه خلال مسيرات العودة

اونروا

الجمعة القادمة من مسيرات العودة : " لن تمر المؤامرة يا وكالة الغوث"

غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استعدادات لـ" جمعة أطفالنا الشهداء" ضمن مسيرات العودة

الشاب الخروبي

على الرغم من اصابته 8 مرات .. الشاب الخروبي لا زال يشارك في مسيرات العودة "صور "

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مصر تعمل على "جسر" خلافات فتح مع موقف حماس عبر "تعديلات نسبية"

صحيفة إسرائيلية : السعودية تقضي على صفقة القرن

"وكالة سما" تطلق استطلاعا للرأي للتعرف على الجهة المعطلة للمصالحة

جريمة بشعة تهز مصر

كاردشيان: كنت عارية حين اتصل بي ترامب (شاهد)

إهمال جنود إسرائيليين يكشف أسرار أحدث الأسلحة في ترسانة تل أبيب

الحريري: لن أذهب لهذه الدولة حتى لو كلّف منصبي وإذا لزم الأمر شوفولكم حدا تاني غيري

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف - ارشيف

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

الحمدلله

الحمد الله: على حماس تسليم قطاع غزة و تمكين الحكومة

بدو في جيش الاحتلال الاسرائيلي - ارشيف

البدو بعد الدروز يهددون بوقف الخدمة في الجيش الاسرائيلي ويندمون عليها

التنفيذية

طالع الاسماء .. الرئيس يصادق على توزيع مهام "التنفيذية"

الاونروا- ارشيف

الاونروا : المفوض العام لم يقرر بعد بدء العام الدراسي من عدمه