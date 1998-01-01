"الجنائية الدولية" تتسلم ملفاً حول جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين خلال مسيرات العودة

القدس/سما/

سلّمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار محكمة الجنايات الدولية ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك جيشه للقوانين الدولية أثناء قمعها للمسيرات السلمية في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء إن مسؤول اللجنة القانونية لديها الحقوقي صلاح عبد العاطي سلم الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.

وذكرت أن اللجنة القانونية كانت أتمت تجهيز ملف قانوني وحقوقي متكامل يعرض انتهاكات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.

وبينت الهيئة أنها جهزت تقريرًا حقوقيًا حول طبيعة التحركات السلمية للمسيرات، وتقارير متخصصة حول جرائم الاحتلال بحق الاطفال والصحفيين والطواقم الطبية، ومذكرة إحاطة وبلاغات ورسالة تم تسليمهم جميعا من جانب اللجنة إلى مكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.