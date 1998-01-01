نتنياهو: يهدد سيم تشكيل حلف دولي بمشاركة "إسرائيل"

القدس/سما/

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران ستواجه حال إغلاقها مضيق باب المندب تحالفا دوليا يتضمن جميع صنوف وستشارك إسرائيل فيه.

وأضاف نتنياهو خلال مراسم لضباط سلاح البحرية "الإسرائيلية"، إذا حاولت إيران إغلاق باب المندب فسيتم تشكيل تحالفا دوليا سيشمل "إسرائيل" بكل أذرع الجيش لمواجهة إيران.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ردّ على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه إيران قائلاً:" إن "التهديدات الأمريكية لا تستحق الرد، وسنواجه أي مؤامرات قادمة".

وقال في تصريحات سابقة لوكالة مهر الإيرانية:" إن التهديدات الأمريكية الواهية لا أساس لها، ولا تستحق الرد، داعيا إلى القيام بخطوات عملية للرد على التهديدات الأجنبية".

وأشار أن الشعب الإيراني صمد وقاوم منذ البداية في وجه عناد وسوء معاملة الحكام الأمريكيين وانتهاكاتهم للعهود في مختلف المجالات، واختار دائما طريق المقاومة.

وشدد روحاني على أن التماسك واختيار طريق الوحدة والمقاومة هو أقوى رد على تصريحاتهم السخيفة، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الداعم الأكبر لإسرائيل، حيث أن الأخيرة لا تستطيع العمل أو القيام بشيء دون واشنطن لها.