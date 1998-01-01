بلومبرغ: واشنطن تعد "قائمة سوداء" تضم شركات وشخصيات تركية

وكالات -

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة اعدت قائمة سوداء من شخصيات وشركات تركية قد تتعرض لعقوبات أمريكية في حال قرار إدارة ترامب فرضها على أنقرة بسبب ملاحقتها لمواطنين أمريكيين.

ونقلت الوكالة المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، عن مصادر لها، أن العقوبات التي قد تطال تركيا ستكون على غرار التقييدات المفروضة سابقا على مؤسسات وشركات وشخصيات روسية.

وازدادت العلاقات بين البلدين توترا بعد احتجاز السلطات التركية، في أكتوبر 2016، القس الأمريكي، أندرو برانسون، لاتهامه بمساعدة التنظيم السري لأتباع الداعية المعارض فتح الله غولن (المقيم في الولايات المتحدة) الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.