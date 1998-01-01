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100 حالة تسمم في بيت فوريك شرق نابلس والصحة تتابع

الأربعاء 01 أغسطس 2018 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
100 حالة تسمم في بيت فوريك شرق نابلس والصحة تتابع



نابلس / سما /

اكد المركز الصحي لقرية بيت فوريك شرق نابلس أن عشرات الحالات وصلت إلى المركز الصحي، مساء الاربعاء، بسبب حالات مرضية منها الإسهال وارتفاع درجات الحرارة والتقيؤ لاسباب غير معروفة.

وقال الدكتور عبد الجليل حنجول طبيب المركز  أن أكثر من 100 حالة وصلت إلى المركز الصحي خلال الساعات القليلة الماضية وحتى الان لمواطنين من مختلف الاعمار يعانون من إسهال وارتفاع الحرارة والتعب الشديد، مؤكدا أنه لا يستطيع تأكيد الأسباب الحقيقية وراء هذه الحالات إلا بعد إجراء كافة الفحوصات.

وقال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحه الدكتور حمدي النابلسي أنه تم تحويل 5 حالات إلى المستشفيات الحكومية، وان وزارة الصحة شكلت لجنة لمتابعة الموضوع وإجراء الفحوصات لمعرفة الأعداد والأسباب الحقيقية وراء هذه الاصابات.

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تتابع، منذ اللحظات الأولى، حالات الإشتباه بالتسمم التي وصلت الى مراكز طبية خاصة في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، حيث وصفت جميعها بالطفيفة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن ٦ حالات طفيفة وصلت الى مشافي رفيديا والوطني الحكوميين بنابلس، وقد غادرت جميعها بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

 

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