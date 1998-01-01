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"الجنائية الدولية" تتسلم ملفا حول جرائم الاحتلال في مسيرات العودة

الأربعاء 01 أغسطس 2018 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجنائية الدولية" تتسلم ملفا حول جرائم الاحتلال في مسيرات العودة



غزة / سما /

سلمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، محكمة الجنايات الدولية ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال وانتهاك جيشه للقوانين الدولية أثناء قمعها للمسيرات السلمية.

وكانت اللجنة القانونية في الهيئة قد أتمت تجهيز ملف قانوني وحقوقي متكامل يعرض انتهاكات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وتقرير حقوقي حول طبيعة التحركات السلمية للمسيرات، وتقارير متخصصة حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والصحفيين والطواقم الطبية ومذكرة إحاطة وبلاغات ورسالة تم تسليمهم جميعها إلى مكتب الإدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.

وأسفرت مسيرات العودة التي دخلت شهرها الرابع، عن استشهاد نحو 180 مواطنا، وإصابة أكثر من12 ألفا بإصابات مختلفة.

ومن بين الشهداء عشرات الأطفال تحت سن 18عاما، وعدد من الصحفيين والعاملين والمتطوعين في الطواقم الصحية، ونساء من مختلف الأعمار.

وتنوعت الإصابات بنيران الاحتلال بين عشرات حالات البتر للأطراف العلوية والسفلية، بسبب استخدام الرصاص المتفجر المحرم دوليا، ومئات الإصابات في مناطق متفرقة من الجسم، إلى جانب الإصابات بالاختناق بسبب إطلاق الغازات السامة تجاه المتظاهرين.

#الجنائية الدولية #مسيرات العودة #الاحتلال

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