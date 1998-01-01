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أكثر من نصف مليون حاج يصلون السعودية

الأربعاء 01 أغسطس 2018 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من نصف مليون حاج يصلون السعودية



وكالات/سما/

أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصول أكثر من نصف مليون حاج إلى الأراضي السعودية، حتى الثلاثاء.

وعقد الفيصل مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، أطلق خلاله النسخة الحادية عشرة لحملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، تحت شعار "الحج رسالة سلام".

وقال أمير منطقة مكة: "وصل 557285 حاجا من جميع منافذ المملكة حتى يوم أمس (الثلاثاء)، من بينهم 103158 من إندونيسيا، و92320 من الهند، و81865 من باكستان، و74801 من بنغلاديش، و44641 من تركيا، و12609 من العراق، فيما لم يصل أي حاج من قطر".

ورد الفيصل على مزاعم "تسيس الحج"، قائلا: "الحملات التي تشن ضد المملكة لتشويه صورتها يكفي الرد عليها بالأفعال والأعمال التي تقدم لضيوف الرحمن".

وتأتي حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" في موسمها الحالي بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة، وتواصل تنفيذ خطتها لتعزيز السلام عبر الحج بأربع مراحل.

وتُعنى الأولى باستقبال ضيوف الرحمن، فيما تحمل المرحلة الثانية رسالة "لماذا التصريح؟" بهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج، وتهدف الثالثة إلى التنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج، وأخيرا تحمل المرحلة الرابعة الشكر للعاملين في موسم الحج، والحجاج على التزامهم بالتوجيهات.

#حجاج #السعودية #سفر

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