الاحتلال يمنع تمديد شبكة كهرباء جنوبي نابلس

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، طواقم بلدية بيتا جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أثناء عملها بتمديد شبكة كهرباء في "جبل صبيح".

وأفاد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي بأن طواقم البلدية توجهت صباحًا إلى موقع الجبل لاستكمال أعمال تمديد شبكة الكهرباء هناك، إلا أن قوة من جيش الاحتلال وصلت للمكان، واحتجزت سائق المركبة التابعة للبلدية.

وأضاف أنه توجه للموقع لمتابعة الأمر، إلا أن جنود الاحتلال احتجزوه أيضًا، واقتادوه ومركبة البلدية إلى معسكر حوارة، وهناك طلبوا منه التوقيع على تعهد بوقف تمديد الشبكة، إلا أنه رفض.

وأوضح معالي أنه تم الإفراج عنه وعن سائق المركبة، فيما تم احتجاز مربكة البلدية وهي عبارة عن رافعة.

وكانت سلطات الاحتلال صادرت قبل نحو شهرين نحو 25 دونمًا من "جبل صبيح" الواقع في قرى قبلان وبيتا ويتما، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية.

وقبل ذلك أزال الاحتلال بؤرة "أفيتار" الاستيطانية التي حاول المستوطنون إقامتها في الموقع نفسه في فبراير الماضي، بعد سلسلة خطوات وفعاليات احتجاجية قام بها المواطنون.