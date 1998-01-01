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بالأسماء.. الداخلية تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ

الأربعاء 01 أغسطس 2018 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. الداخلية تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الداخلية في بيان صحفي إن السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس سيكون للحافلات (المتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلة التاسعة من الكشف السابق، وحافلة الجوازات المصرية + الحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه).

ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة لتسهيل سفرهم.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشددة أنه على "الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار وكالة رسمية من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر".

#داخلية #مسافرين #معبر رفح

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