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الحمد الله: على حماس تسليم قطاع غزة و تمكين الحكومة

الأربعاء 01 أغسطس 2018 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله: على حماس تسليم قطاع غزة و تمكين الحكومة



رام الله / سما /

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مساء يوم الأربعاء، حركة "حماس" بتسليم قطاع غزة، وتمكين الحكومة، "كي يتسنى لها القيام بواجباتها للتخفيف من معاناة أهلنا هناك".

وأكد الحمدالله أن انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية أولوية لدى القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، مثمنا في السياق ذاته، الجهود المصرية الجارية لإنهاء الانقسام واحتضانها للقاءات حركتي فتح وحماس في القاهرة، معربا عن أمله بأن تتكلل هذه اللقاءات بالنجاح.

وقال رئيس الوزراء: "على العالم أن يدرك أن شعبنا لن يقبل بالمساومة على حقوقه التي كفلها القانون الدوليّ وقرارات الشرعية الدولية، وهو مصمم على الصمود والبقاء وبناء وتطوير وطنه الذي لا وطن لنا سواه. سنحمي حقوقنا، وسنحمي القدس والخليل والأغوار وغزة والتجمعات البدوية".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح عيادة السموع الحكومية، وافتتاح قسم العلاج الطبيعيّ وقسم الحضانة في مستشفى يطا الحكومي، وقسمي العيون والأطفال في مستشفى محمد علي المحتسب في البلدة القديمة بالخليل، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الخليل كامل حميد، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ووزير الزراعة سفيان سلطان، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

#الحمدلله #حماس #غزة

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