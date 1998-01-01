الشرطة تتلف 150 مركبة ودراجة نارية غير قانونية في بيت لحم

بيت لحم/ سما/

أتلفت شرطة محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، 150 مركبة ودراجة نارية غير قانونية ضبطتها خلال الأيام الماضية في أنحاء مختلفة من المحافظة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أنه أثناء العمل الاعتيادي للدوريات المشتركة للأجهزة الأمنية وفي إطار محاربتها لهذه الظاهرة بتعليمات من القيادة الأمنية والسياسية، تمكنت من ضبط العدد المذكور في محافظة بيت لحم، وكان من ضمنه 30 دراجة غير قانونية.

وناشد ارزيقات المواطنين ضرورة التخلص من المركبات والدراجات غير القانونية لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين.