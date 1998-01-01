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غشاء بكارة "مطاطي" يتسبب بفاجعة مروعة في النجف

الأربعاء 01 أغسطس 2018 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غشاء بكارة "مطاطي" يتسبب بفاجعة مروعة في النجف



وكالات

نشرت وسائل إعلام محلية عراقية، الثلاثاء، تفاصيل جريمة مروعة جرت في محافظة النجف، وذلك بعدما أعاد رجل زوجته إلى بيت أهلها صبيحة يوم زفافه، مشككا بعفتها.


ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني قوله إن "الزوج أعادة زوجته إلى منزل أسرتها، صباح اليوم التالي لزفافهم، بحجة أن ابنتهم ليست عذراء"، مدعيا عدم "تحقق علامات فض غشاء البكارة".


وأضاف المصدر أن "والد الزوجة، فارق الحياة لحظة تلقيه الخبر إثر جلطة مفاجئة"، لافتا إلى أن "شقيق الزوجة، أقدم على ضربها على رأسها بأداة حادة، ما أدى لوفاتها".


وتابع أن "والدة الضحية أصرت على تشريح جثة ابنتها المتوفية"، لافتا إلى أن "نتائج التشريح بينت أن الزوجة كانت بكرا، وأن غشاء بكارتها من النوع المطاطي".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية اعتقلت شقيق العروس بعد قتلها مباشرة".


وتكمن مشكلة "الغشاء المطاطي" بأنه يبقى سليما ولا يتمزق، أو تنزل منه دماء عند ممارسة الجنس ولو لعدة مرات ما يحتاج إلى تدخل جراحي لفضه، أو يُفض بصورة طبيعية عند الولادة، وفقا لتقارير طبية.

المصدر :" عربي 21

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