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الاحتلال يعلن اعتقال خلية مسلحة اطلقت النار على مستوطنة بيت ايل

الأربعاء 01 أغسطس 2018 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن اعتقال خلية مسلحة اطلقت النار على مستوطنة بيت ايل



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن اعتقال خلية، تنسب إليها عملية إطلاق نار باتجاه مستوطنة بيت إيل شمال رام الله قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت مصادر عبرية إن اعتقال أفراد الخلية تم بالتعاون ما بين الجيش وجهاز المخابرات العامة "الشاباك".

وأضافت أن أفراد الخلية الذين لم تذكر عددهم هم من سكان مخيم الجلزون شمال رام الله، بالإضافة إلى شخص تتهمه قوات الاحتلال بتقديم المساعدة لعناصر الخلية.

وأوضح الاحتلال في إعلانه انه تمكن من ضبط السلاح والسيارة التي استخدمت في عملية إطلاق النار يوم 10 تموز الماضي باتجاه مستوطنة بيت إيل دون أن يتسبب ذلك بإصابات أو أضرار مادية.
 

#اعتقال #خلية

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