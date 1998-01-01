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خدمنا الدولة بارواحنا واليوم اصبحنا مواطنين درجة ثانية

البدو بعد الدروز يهددون بوقف الخدمة في الجيش الاسرائيلي ويندمون عليها

الأربعاء 01 أغسطس 2018 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
البدو بعد الدروز يهددون بوقف الخدمة في الجيش الاسرائيلي ويندمون عليها



القدس المحتلة/سما/

انضم جنود وضباط بدو يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى احتجاجات الضباط الدروز، حيث ينظرون في وقف اداء خدمتهم العسكرية اذا لم يتم تغيير قانون القومية.

وقال أحد الضباط البدو للاذاعة الإسرائيلية انهم يشعرون بأن "الدولة" قد تخلت عنهم بعد ان دافعوا عنها".

من جهته دعا رئيس اركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت، جميع قادة الجيش وجنوده الى ابقاء المسائل السياسية الخلافية خارج المؤسسة العسكرية.

بدوره اعرب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف عن دعمه لاقوال ايزنكوت، مطالبا ترك القضايا السياسية والعامة المثيرة للجدل، بما في ذلك قانون القومية خارج الجيش.

وبعث الضابط الدرزي عمير جمال من يركا برسالة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها: "قررتُ تعليق خدمتي العسكرية الدائمة احتجاجا على قانون القومية"، مضيفا: "لا يمكنني ان اواصل في خدمة دولة تكون حكومتها تقبل ولا ترجع".

ونقلت اذاعة الجيش عن الضباط البدو قوله "لقد خدمنا الدولة باخلاص منذ قيامها حتى الان وقدمنا ارواحنا فداء لها وسقط لنا شهداء في الدفاع عن حدودها واليوم يعاملوننا كسوق "ب" موضحا "تعرضنا لعملية خداع كبيرة ولا يمكنني الاستمارا في الجيش الذي احببت واخلصت له كل حياتي".

#البدو #الدروز #اسرائيل

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