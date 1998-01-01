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اربعون عاماً من تاريخ سوريا والمنطقة في عمل توثيقي

على شاشة الميادين..."الرجل الذي لم يوقّع"

الأربعاء 01 أغسطس 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
على شاشة الميادين..."الرجل الذي لم يوقّع"



بيروت/ سما/


 
كتب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في مفكرته حول الرئيس حافظ الأسد : " لقد تجاوز الأسد ما توقعته منه، لقد كان، كما قال هنري كسينجر: مفاوضاً صعباً، ولكن لديه الكثير من السحر والغموض والقدرة الهائلة على التحمّل. خلاصة القول، هو رجل ذو معدن أصيل، وفي عمره هذا – 44 عاماً –  استطاع أنْ يتفادى إطلاق أحدهم النار عليه أو التعرض لانقلاب، فسيكون قائداً ذا شأن في هذا الجزء من العالم".
  
الرجل الذي لم يوقّع، عمل توثيقي من إنتاج قناة الميادين في  12 جزءاً يتناول أربعين عاماً من تاريخ سوريا والمنطقة،في مراحل الصراع العربي الإسرائيلي من نكبة فلسطين إلى حرب تشرين وتداعياتها، يبحث في كواليس تلك الحقبة التاريخية ودور الرئيس الراحل حافظ الأسد في مسار الصراع والمحادثات والمفاوضات لاستعادة الجولان المحتل مقابل السلام ويتطرق إلى العلاقات العربية – العربية والدبلوماسية الأميركية من كامب دايفيد مرورا بالحرب في داخل لبنان وبداية المقاومة الوطنية  وانتهاء الحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت إلى  مؤتمر مدريد وعملية السلام. انهيار الاتحاد السوفياتي واتفاقية أوسلو وتداعياتها على القضية الفلسطينية إلى يومه الأخير في 10 حزيران يونيو من العام 2000 . 
تروي الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية  التي حاورتها الإعلامية سعاد قاروط العشي في هذه السلسلة التوثيقية ما اطلعت عليه من وثائق وسجلات وما شاهدته وشهدت عليه إلى جانب دبلوماسيين وسياسيين ومؤرخين مثال : ريتشارد مورفي، وليم كوانت، كريم بقرادوني، وفارس بويز ، ايلان بابيه و ألكسندر زوتوف وعباس زكي ،طلال ناجي، وعبد الله الأشعل وحسين شيخ الإسلام وغيرهم من الشخصيات  التي كان لهم دور واطلاع على تلك المرحلة.
أما فريق عمل الوثائقي فهو : هالة بوصعب ( إخراج )
زاهر العريضي ( معد ومنتج ) ،   وأمير بن جدو ( مساعد مخرج)
د. ندى نجفي ( منتج منفذ )
الوثائقي ( فكرة وانتاج الميادين )  بدأ عرضه على شاشة الميادين في جزئه الأول 29 تموز يوليو 2018  الساعة 21:00 بتوقيت القدس الشريف ، على أن تتوالى الأجزاء كل نهار أحد في التوقيت ذاته
 

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