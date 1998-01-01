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ادعيس: سنعمل ما في وسعنا لتأمين راحة حجاج بيت الله الحرام

الأربعاء 01 أغسطس 2018 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، ان الوزارة ستعمل كل ما في وسعها لتأمين راحة حجاج بيت الله الحرام، قبل بداية موسم الحج وخلاله، من خلال البعثات الطبية والارشادية، والادارية، والامنية، والاعلامية، المرافقة والمشرفة على اداء مناسك الحج .

واستعرض ادعيس خلال لقائه اعضاء بعثة الحج الادارية والاعلامية، اليوم الاربعاء، ما قامت به بعثة الحج الفلسطينية خلال الموسم الماضي، التي حصلت على التقييم الممتاز من وزير الحج والعمرة والوزارة، الذي يعد ثمرة جهود مباركة لفريق العمل على مختلف المستويات.

وشدد الوزير على اهمية الدعم الذي تتلقاه الوزارة من قبل سيادة الرئيس محمود عباس، وتوجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله .

وقال ادعيس ان الوزارة قد بدأت التحضير للموسم مبكرا لتحافظ على الانجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية، بما يعود بالخير والفائدة على الحجاج، وبما ينسجم مع تعليمات القيادة في بذل كافة الجهود لراحة حجاجنا .

بدوره، استعرض وكيل الوزارة حسام ابو الرب بعض القضايا التنظيمية والترتيبات الخاصة بالموسم، ووضع اعضاء البعثة بصورتها للعمل على حل أي اشكاليات يمكن ان تواجه الموسم.

وشدد ابو الرب على ضرورة التزام جميع البعثات بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، حفاظا على حجاج بيت الله الحرام، ولضمان استمرار أداء المناسك بكل يسر وراحة .

 من جانبه، قال مدير عام الحج سليم الاشقر: "الضرورة تحتم تقديم صورة مشرفة من قبل البعثات عن بلدهم من خلال خدمتهم لحجاج بيت الله الحرام، وان يكونوا خيرَ ممثلين وسفراء واعطاء انطباع رائع عن شعبنا الذي تعوّد على العطاء وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ووطنه وقضيته العادلة".

#يوسف ادعيس

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