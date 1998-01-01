الجامعة الإسلامية تخرج دفعة جديدة من طالبات تعليم اللغة العربية وتعليم الرياضيات

غزة / سما /

واصلت الجامعة الإسلامية بغزة في اليوم السابع من احتفالات تخرج الفوج السابع والثلاثين "أفواج الحرية" تخريج دفعة جديدة من طالبات كلية التربية في تخصصي تعليم اللغة العربية وتعليم الرياضيات، وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك- نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد سليمان أبو شقير- عميد كلية التربية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية التربية، وعدد من الموجهين والتربويين ومدراء المدارس، والخريجون، والخريجات، وذووهم.

الحضور الفاعل

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية التربية، شكر الدكتور العكلوك كل المؤسسات والشخصيات الداعمة والصديقة التي ساندت الجامعة الإسلامية عبر مسيرتها التعليمية، ولفت إلى السمعة الطيبة التي تحظى بها الجامعة، والحضور الفاعل لها في مجالات: التعليم العالي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وأثنى الدكتور العكلوك على جهود وسائل الإعلام الفلسطينية واهتمامها بتغطية أخبار الجامعة على وجه العموم واحتفالات تخريج "أفواج الحرية على وجه الخصوص.

وأكد الدكتور العكلوك على قدرة المرأة الفلسطينية على المشاركة في عملية البناء والتطوير، خاصة أنها تؤسس لأسرة نموذجية يصلح بصلاحها المجتمع، وشدد على أن إقبال الفتاة الفلسطينية على التعليم بمختلف مراحله يمكنها من الرقي بشخصيتها، ويعزز من مشاركتها في بناء المجتمع.

كلمة الخريجات

من جانبها، أثنت الخريجة إيمان فخري صالحة –في الكلمة التي ألقتها نيابة عن خريجات كلية التربية- على اهتمام الجامعة الإسلامية بتقديم الخدمات التعليمية والمهنية التي تواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات المجتمع وتسهم في رقيه وتقدمه.

وعبرت الخريجة صالحة عن اعتزازها بالالتحاق بكلية التربية بالجامعة الإسلامية التي تمتلك طاقماً أكاديمياً متميزاً في علمه ومهاراته ونصائحه، وقدرت دور الأهالي في توفير الدعم والمساندة لهن طيلة فترة الدراسة في الجامعة، إلى جانب تشجعهم الدائم لهن للمثابرة والحصول على أعلى الدرجات العلمية.