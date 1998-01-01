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رام الله: ورشة عمل حول "آليات تطوير العلاقة بين ديوان الرقابة ووسائل الإعلام

الأربعاء 01 أغسطس 2018 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل، بعنوان "آليات تطوير علاقة ديوان الرقابة المالية والإدارية مع وسائل الاعلام"، وذلك في إطار التعاون مع مركز "جنيف" للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "DCAF"، بحضور رئيس الديوان اياد تيم، ومدير برنامج "DCAF" انريك جوليالونز، وعدد من وسائل الاعلام والصحفيين.

وقال تيم "ان اللقاء يهدف الى تطوير العلاقة بين الديوان والإعلاميين لنشر ثقافة الرقابة في فلسطين، ولدورهم في إيصال رسالة ديوان الرقابة حيث لا يقل عملهم أهمية عن عملنا".

وعن تقارير رقابة الأداء التي يعدها الديوان منذ 5 سنوات، في إطار استراتيجيته للأعوام 2017-2021، قال "ان دائرة العلاقات العامة في الديوان تقوم باختيار موضوع تقرير رقابة الأداء التي ترتبط بتقارير تهتم بالخدمات المقدمة للمواطنين".

وشدد على ضرورة تطوير العمل في المؤسسات الحكومية، والخاصة "NGO" من أجل تقديم أفضل الخدمات، ودورنا يأتي في التدخل في حال لم تكن الخدمات المقدمة كما يلزم، مؤكدا تشجيعه للعمل الصحفي الاستقصائي، وتعاون الديوان مع الصحفيين، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لما فيه منفعة المواطن.

من جهته، قال جوليالونز، ان العمل مع ديوان الرقابة جزء من عملنا على الحوكمة الرشيدة، وننظر بإيجابية للدور الذي يقوم به الديوان.

وأضاف، ان مركز جنيف مؤسسة دولية مقرها في سويسرا وتعمل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإعلامية حيث تعاونا مع المؤسسات الإعلامية لتعزيز دور الرقابة على القوات المسلحة.

وعرض خلال اللقاء فيلم تعريفي قصير عن عمل ديوان الرقابة، كما عرض عبد الله كرسوع تقريرا رقابيا ضمن رقابة الأداء بعنوان "الرقابة الحكومية على شروط السلامة والصحة المهنية... مدى فعاليتها في تحقيق ظروف عمل امنة للعمال" كنموذج من التقارير التي بدأ الديوان العمل عليها، وفي نقاش التقرير الرقابي وعلاقة الديوان بوسائل الاعلام قال مدير عام ديوان الرقابة جفال جفال، ان هدف تقارير الديوان هي تحسين الأداء العام. كما أجاب على أسئلة الصحفيين حول التقرير وحول عمل الديوان وإمكانية تطوير والاستفادة من تقارير الديوان المستقبلية.

#ورشة عمل

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