مؤسسة لجان العمل الصحي تفتتح مستشفى الدكتور أحمد المسلماني

بيت لحم / سما /

بدأ مشفى الدكتور أحمد المسلماني في بيت ساحور التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي العمل بإستقبال الحالات المرضية وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك من وزارة الصحة الفلسطينية.

وسيعمل المشفى على مدار 24 ساعة وسيستقبل الحالات المرضية من كافة مناطق بيت لحم والمدن المجاورة، ضمن تخصصات الجراحة العامة والطوارئ وغيرها من التخصصات الطبية.

وذكر الدكتور رمزي أبو يوسف مدير منطقة الجنوب في مؤسسة لجان العمل الصحي ومدير المستشفى بأن إفتتاح المستشفى جاء بعد أن قامت المؤسسة بعمل وترتيب كافة الاستعدادات والالتزامات الخاصة به على صعيد الطواقم الطبية والمرافق الخاصة للعمل من مختبرات وصيدلية وغرف للعمليات وفق مواصفات عالية من الجودة والكفاءة.

يشار بالذكر بأن مؤسسة لجان العمل الصحي ستقوم بتنظيم إفتتاح رسمي للمستشفى في وقت لاحق، وذلك بهدف تعريف المؤسسات الصحية بخدمات وأأقسام المستشفى وستتم دعوة وزارة الصحة للمشاركة بهذا الافتتاح إلى جانب مؤسسات أخرى رسمية وأهلية