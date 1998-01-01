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اهدئى وتحكمي فى ردود أفعالك بهذه الخطوات

الأربعاء 01 أغسطس 2018 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اهدئى وتحكمي فى ردود أفعالك بهذه الخطوات



وكالات / سما /

ربما تكون ردود الفعل قاسية على الآخرين وذلك يعود لطريقة تعاملك معهم، لذا عليك بدوام المحافظة على هدوئك وإليك أبرز النصائح للنجاح...

تحكّمي بمشاعرك

فكّري مرّتين قبل القيام بالأمور، وشغّلي عقلك بطريقة سليمة لتعلمي ما عليك الرد به. الوعي الذاتي ضروري لك لتكوني دبلوماسية في إجابتك وليكون الطرف الآخر مرتاحاً في التعامل معك.

إن كنت ترزحين تحت ضغط التشنجات العملية والضغوطات المهنية، عليك أن تعلمي كيفية التوفيق بينها وبين التعامل والتعاطي مع الآخر، فلا ذنب لمن يحادثك بالحالة التي تمرّين بها.

العواقب السلبية

أكان التعامل السلبي مع الأطفال أو مع آشخاص بالغين، سيخلّف عواقب سلبية على المتلقي في الحالتين بشكل متوازن. عندما تتعاملين بعصبية مع الطفل لن يفهم السبب وستخلّفين لديه ردات فعل سلبية تظهر بطريقة تعامله مع الآخرين، فيصيح ويضرب بدوره. أما من ناحية التعامل مع الأشخاص الناضجين، فعليك أن تعلمي أن ردات فعلك السلبية قد تنتج مواقف سلبية

#ردود الافعال

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