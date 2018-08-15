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الزعنون: المجلس المركزي ينعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله

الأربعاء 01 أغسطس 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون: المجلس المركزي ينعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله



رام الله / سما /

 أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي الفلسطيني، سينعقد في 15/8/2018 في مدينة رام الله، ولمدة يومين.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أو على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وأكد أنه آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني موضع التنفيذ، خاصة تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الزعنون إلى أن المجلس المركزي الذي سيعقد دورته التاسعة والعشرين، بعنوان: "دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة"، سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته الأخيرة، بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية الى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1967 لسنة 2012، الى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني.

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